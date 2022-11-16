Сидни Кросби вышел на 36-е место по голам за карьеру в НХЛ, догнав Брайана Троттье

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Питтсбурга» заброшенной шайбой отметился капитан команды Сидни Кросби. Эта шайба стала для канадца 524-й в 1124 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Таким образом, Кросби вышел на 36-е место по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, повторив результат Брайана Троттье. Ближайшей целью для канадского форварда теперь является результат Мариана Госсы (525).

Примечательно, что эта же заброшенная шайба помогла канадцу заодно выйти на чистое 17-е место в истории лиги по набранным очкам. В списке бомбардиров всех времён Сидни опередил всё того же Троттье — 1426 очков против 1425. Это произошло благодаря тому, что на счету Кросби на одну результативную передачу больше.