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Таварес стал 107-м игроком в истории НХЛ, забросившим 400 шайб за карьеру в лиге

Таварес стал 107-м игроком в истории НХЛ, забросившим 400 шайб за карьеру в лиге
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился канадский форвард Джон Таварес, для которого этот гол стал 400-м за карьеру в НХЛ. Нападающий «кленовых листьев» стал 107-м игроком в истории НХЛ, кому покорилась данная отметка. Ближайшей целью для Тавареса является показатель Джона Огродника, который забросил 402 шайбы в лиге.

Рекорд НХЛ по голам принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), следом располагается капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (788). Таварес стал 13-м действующим игроком НХЛ, забросившим 400 шайб.

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