Гавриков рассказал, что был готов к передаче от Чинахова при победном голе с «Флайерз»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.
Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков прокомментировал победную шайбу в дополнительное время с передачи российского форварда Егора Чинахова.
«Это был выход три в одного, и я был готов. Я не знал, что именно собирается делать Чинахов, но был готов к передаче и знал — если я получу шайбу, то брошу по воротам», — цитирует Гаврикова пресс-служба НХЛ.
Российский защитник был признан второй звездой матча с «Филадельфией». Гавриков в текущем сезоне провёл 15 матчей, в которых отметился четырьмя очками (2+2). Примечательно, что эта шайба стала для россиянина второй победной в текущем сезоне. Предыдущий гол защитник также забил в овертайме с передачи Чинахова, это было в матче с «Ванкувером».
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