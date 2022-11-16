Защитник «Северстали» забил курьёзный гол «Спартаку». Шайба залетела в ворота от борта

В эти минуты на стадионе «Мегаспорт» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимает череповецкую «Северсталь». К началу второго периода счёт 1:0 в пользу гостей.

На 12-й минуте встречи нападающий череповчан Игорь Гераськин выиграл вбрасывание в зоне красно-белых. Его одноклубник Александр Суворов подхватил шайбу и быстро отдал передачу на синюю линию защитнику Николаю Тимашову. 28-летний хоккеист «Северстали» хлёстко бросил в сторону ворот, шайба прошла мимо. Однако затем, ударившись об борт, она выскочила на пятачок, попала в ногу голкиперу москвичей Патрику Рыбару и залетела в ворота — 1:0.

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