Игрок «Автомобилиста» Мэйсек рассказал о различиях между российскими и западными тренерами

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек, имеющий гражданства Канады и Германии и выступающий за екатеринбургскую команду с 2019 года, рассказал о различиях между российскими и западными тренерами.

«Отличаются ли российские тренеры от канадских и европейских? На основе своего опыта я думаю, основное различие в этом смысле — языковой барьер. Билл (Питерс, бывший главный тренер «Автомобилиста». — Прим. «Чемпионата») не разговаривал по-русски. Для некоторых парней в команде было не так просто считать его месседжи. Николай (Заварухин, нынешний главный тренер «Автомобилиста». — Прим. «Чемпионата») проводит собрания на русском языке, большинство игроков — россияне. Я думаю, это оптимальный вариант. Те несколько ребят, которые не владеют русским, всегда могут подойти уточнить перевод. Когда перевод требуется большинству игроков в команде, это сложнее», — сказал Мэйсек в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Полную версию интервью можно прочитать завтра, 17 ноября, в 8:00.