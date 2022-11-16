«Северсталь» забросила вторую курьёзную шайбу в ворота «Спартака» благодаря борту
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В эти минуты на стадионе «Мегаспорт» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимает череповецкую «Северсталь». К началу третьего периода счёт 2:1 в пользу гостей.
На 24-й минуте встречи череповчане, минимально обыгрывая москвичей, убежали в атаку. Нападающий «Северстали» Никита Гуслистов разогнал атаку своей команды и, войдя в чужую зону, отдал передачу на Робина Пресса, который с ходу щёлкнул. Бросок получился очень неточным — шайба пролетела мимо ворот и попала в борт. Тем не менее после она отскочила за спину вратарю красно-белых Патрику Рыбару. На пятачке её добил в ворота Максим Казаков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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