Лучший бомбардир КХЛ Брукс Мэйсек раскрыл секрет своей результативности
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Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек, лидирующий в гонке бомбардиров Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, рассказал, в чём секрет его результативности.
«Горд ли я за себя из-за своей результативности? Да, я очень доволен. Мне удалось здорово провести первую половину регулярного сезона. Но, я думаю, такая продуктивность объясняется в первую очередь командной игрой, нашим большинством и тем, что вокруг меня отличные партнёры. У меня есть гордость за себя, но думаю, что моя лидирующая позиция – это отражение командной игры», — сказал Мэйсек в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
На счету нападающего 34 (22+12) очка в 30 матчах чемпионата.
Полную версию интервью можно прочитать на «Чемпионате»:
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