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«Спартак» обыграл «Северсталь», несмотря на два курьёзных гола и отставание 0:2

«Спартак» обыграл «Северсталь», несмотря на два курьёзных гола и отставание 0:2
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2022, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Тимашов (Суворов, Гераськин) – 11:42 (5x5)   0:2 Казаков (Гуслистов, Пресс) – 23:05 (5x5)   1:2 Принс (Квартальнов) – 38:30 (5x5)   2:2 Старченко (Локтионов) – 47:48 (5x5)   3:2 Вароне (Талалуев, Савиков) – 52:52 (5x4)   4:2 Старченко (Хохлачёв, Кин) – 57:49 (5x3)

На 12-й минуте Николай Тимашов забил курьёзный гол, поразив ворота москвичей рикошетом от борта. На 24-й минуте Максим Казаков удвоил преимущество череповчан, подкараулив отскок от борта. На 39-й минуте Шейн Принс с передачи Данилы Квартальнова отыграл один гол. На 48-й минуте Роман Старченко сравнял счёт. На 53-й минуте Фил Вароне реализовал большинство и вывел москвичей вперёд. На 58-й минуте Старченко оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Спартак» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 18 ноября.

Защитник «Северстали» забил курьёзный гол «Спартаку». Шайба залетела в ворота от борта
«Северсталь» забросила вторую курьёзную шайбу в ворота «Спартака» благодаря борту
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