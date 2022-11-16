Разин: недавно судья Сидоренко меня удалил — ему шайбой прилетело. Не советую меня удалять

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался после матча со «Спартаком».

«Поздравляю «Спартак» и Игоря Гришина с победой, его история классная, поднялся из детского хоккея в тренеры КХЛ, прошёл все этапы. Я проделал такой же путь, мы с Игорем дружим лет 15, и тренером он меня сделал, когда работал в ЦСКА с пацанами 1998-го. Он ушёл от детей 2002-го и спросил меня: не хочешь быть тренером? Я вернулся в хоккей благодаря ему.



Такой путь очень сложно повторить, но он со мной дружит, а те, кто со мной дружит, у них всё получается, а у тех, кто со мной ругается… Вот Геннадий Иванович Величкин со мной дружил, кубки выигрывал, а потом кошка между нами пробежала. Где сейчас Геннадий Иванович, не знаю.



Пример ещё есть с судьёй тоже, Сидоренко — он меня удалил, не говорю, правильно или неправильно, но недавно ему шайбой прилетело. Хочется ему здоровья пожелать. Я к тому, что, кто хочет попробовать меня удалить, не советую.



Про дружбу ещё. В том году с Игорем Есмантовичем подружились, игроками обменялись, тепло общались, напомнить, кто чемпионом стал? Сейчас у нас тоже обмен дружеский, мы тоже подружились, так что не удивляйтесь в конце сезона», — сказал Разин на пресс-конференции.