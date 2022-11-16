Третьяк: чемпионаты мира «три на три» надо проводить отдельно от большого ЧМ

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мыслями о чемпионате мира в формате «три на три». Ранее появилась информация, согласно которой ИИХФ планирует в ближайшее время создать и провести такой ЧМ.

«Формат «три на три» могут сделать чемпионатом мира? Думаю, наверное, такие турниры надо проводить отдельно от большого ЧМ. Это очень интересно, мне лично нравится «три на три», это непредсказуемый хоккей, каждую секунду счёт меняется, много моментов. Я, помню, сам играл «три на три», особенно против Михайлова, Петрова и Харламова было очень тяжело. Но для болельщиков интересно, а все хоккеисты и служат для болельщиков», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.