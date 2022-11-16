Третьяк — о Кубке Будущего: конечно, хотелось бы, чтобы соперники были посильнее

Президент ФХР Владислав Третьяк подвёл итоги Кубка Будущего. Победу в нём одержала молодёжная сборная России.

«Впечатление от турнира хорошее, спасибо организаторам, спонсорам. Кубок потрясающий, похож на кубок чемпионата мира. Спасибо питерцам, что пришли поддержать, думаю, наша молодёжь получила удовольствие.

Конечно, хотелось бы, чтобы соперник был посильнее, но всё равно ребята проявили характер. Особенно интересным был матч между двумя нашими сборными. Ребята показали интересный атакующий хоккей. Очень важно даже с этим соперником наигрывать схемы игры, и тренерам интересно было посмотреть, кто есть кто, кто в каком состоянии.

Здорово, что ФХР проводит сегодня такие турниры. Важно, чтобы наша молодёжь чувствовала, что о них забоятся, что турниры проходят в таком красочном празднике», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.