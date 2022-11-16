Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк: Россия может похвастаться, что у нас семь вратарей на высоком уровне играют в НХЛ

Третьяк: Россия может похвастаться, что у нас семь вратарей на высоком уровне играют в НХЛ
Комментарии

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мыслями об отечественной вратарской школе.

«Каждый год появляются интересные вратари? Это результат не одного дня, а большой работы. У нас в своё время был кризис с вратарями, играли иностранцы — финны, шведы, чехи, словаки, некому было на чемпионате мира играть. Поэтому было принято решение, что нужно уделять больше внимания этому. Каждый год мы проводим специальные сборы, практически все вратари, которые сейчас играют в НХЛ, их прошли. В каждой команде есть тренер вратарей. Все понимают, что сегодня успех команды в большей степени зависит от вратаря. Никого не обижая, но вратарь — одна из главных фигур на площадке сегодня. Очень рады, что у нас есть хорошие вратари. Николаев в СКА, здесь Иванов играл, Самонов — неплохой вратарь. Есть ряд хороших вратарей, которые показывают хороший класс. Ну и сегодня мы можем похвастаться, что у нас семь вратарей, которые играют на высоком уровне в НХЛ», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Андрей Василевский в седьмом матче подряд пропустил не менее трёх голов
Российский вратарь «Колорадо» повторил клубный рекорд в новейшей истории НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022