Третьяк: Россия может похвастаться, что у нас семь вратарей на высоком уровне играют в НХЛ

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мыслями об отечественной вратарской школе.
«Каждый год появляются интересные вратари? Это результат не одного дня, а большой работы. У нас в своё время был кризис с вратарями, играли иностранцы — финны, шведы, чехи, словаки, некому было на чемпионате мира играть. Поэтому было принято решение, что нужно уделять больше внимания этому. Каждый год мы проводим специальные сборы, практически все вратари, которые сейчас играют в НХЛ, их прошли. В каждой команде есть тренер вратарей. Все понимают, что сегодня успех команды в большей степени зависит от вратаря. Никого не обижая, но вратарь — одна из главных фигур на площадке сегодня. Очень рады, что у нас есть хорошие вратари. Николаев в СКА, здесь Иванов играл, Самонов — неплохой вратарь. Есть ряд хороших вратарей, которые показывают хороший класс. Ну и сегодня мы можем похвастаться, что у нас семь вратарей, которые играют на высоком уровне в НХЛ», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 ноября 2022
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