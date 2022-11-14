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Андрей Василевский в седьмом матче подряд пропустил не менее трёх голов

Андрей Василевский в седьмом матче подряд пропустил не менее трёх голов
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 19 из 22 бросков во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз».

28-летний вратарь пропустил не менее трёх голов уже в седьмом матче подряд. В текущем регулярном чемпионате российский голкипер, сыграв в 11 встречах, ни разу не смог пропустить меньше двух голов. Всего на счету Василевского пять побед при 89,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,10.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:3.

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