«Оттава» переиграла «Баффало» Любушкина в домашнем матче

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.



На 10-й минуте матча счёт открыл Остин Уотсонтпосле передач Джейка Сандерсона и Паркера Келли. На 27-й минуте сравнял Тейдж Томпсон с пасов Расмуса Далина и Алекса Така. На 30-й минуте хозяева снова авгли вперёд после точно выстрела Брэди Ткачука. Ему ассистировали Сандерсон и Тим Штюцле. А на 55-й минуте забил Алекс Дебринкэт. Ему же с пасами помогли Мэтью Жозеф и Трэвис Хэмоник. Итоговый счёт на табло установил Тим Штюцле на последней минуте матча.



За гостей играл российский защитник Илья Любушкин, который результативными действиями не отметился. Он провёл на льду 12 минут и 44 секунды.



Это седьмое подряд поражение для гостей.