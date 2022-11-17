Макдэвид чудом избежал серьёзной травмы после грубого силового приёма защитника «Кингз»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.
В середине второго периода защитник «Лос-Анджелеса» Александер Эдлер провёл грубый и опасный силовой приём на суперзвезде «Эдмонтона» Конноре Макдэвиде. Защитник «Кингз» попытался остановить капитана хозяев, но угодил тому в колено. К счастью, Макдэвид избежал серьёзной травмы, а за товарища по команде моментально вступился Дарнелл Нурс. По итогам эпизода судьи выписали Эдлеру две штрафные минуты за удар коленом и ещё две за грубость. Хоккеист «Эдмонтона» получил двойной малый штраф за грубость.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.
После этого эпизода хоккеисты часто вступали в стычки друг с другом, а Макдэвид спустя несколько минут заработал малый штраф за толчок Эдлера в спину.
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