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Нападающий «Локомотива» Беляев возвращён в ярославский клуб из аренды с «Адмирала»

Нападающий «Локомотива» Беляев возвращён в ярославский клуб из аренды с «Адмирала»
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Нападающий «Локомотива» Михаил Беляев возвращён в ярославский клуб из аренды в «Адмирале», сообщает пресс-служба владивостокского клуба.

Форвард в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ провёл за «моряков» шесть матчей, в которых результативными действиями не отметился. Показатель полезности составил «-3».

В прошлом сезоне 24-летний нападающий выступал за «Локомотив». Форвард провёл за ярославский клуб 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал пять очков — забил три гола и отдал две результативные передачи. В плей-офф на счету нападающего один матч без набранных очков.

Всего в КХЛ Беляев провёл 115 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 24 очка – забросил 13 шайб и отдал 11 результативных передач.

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