Форвард «Ак Барса» Галиев пропустит матч со СКА из-за травмы

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев не сыграет в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА (17 ноября в 19:30 мск), сообщает «РИА Спорт».

Игрок не присутствовал на утренней раскатке перед матчем. Галиев пропустил прошлый матч «Ак Барса» с омским «Авангардом» (3:4) из-за повреждения.

В текущем регулярном сезоне 30-летний нападающий провёл за казанский клуб 24 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+5».

«Ак Барс» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 29 очков за 29 игр.

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 54 очка после 31 сыгранного матча.