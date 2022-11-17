Форвард «Ак Барса» Галиев пропустит матч со СКА из-за травмы
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Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев не сыграет в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА (17 ноября в 19:30 мск), сообщает «РИА Спорт».
Игрок не присутствовал на утренней раскатке перед матчем. Галиев пропустил прошлый матч «Ак Барса» с омским «Авангардом» (3:4) из-за повреждения.
В текущем регулярном сезоне 30-летний нападающий провёл за казанский клуб 24 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+5».
«Ак Барс» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 29 очков за 29 игр.
СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 54 очка после 31 сыгранного матча.
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