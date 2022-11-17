Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Ак Барса» Галиев пропустит матч со СКА из-за травмы

Форвард «Ак Барса» Галиев пропустит матч со СКА из-за травмы
Комментарии

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев не сыграет в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА (17 ноября в 19:30 мск), сообщает «РИА Спорт».

Игрок не присутствовал на утренней раскатке перед матчем. Галиев пропустил прошлый матч «Ак Барса» с омским «Авангардом» (3:4) из-за повреждения.

В текущем регулярном сезоне 30-летний нападающий провёл за казанский клуб 24 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+5».

«Ак Барс» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 29 очков за 29 игр.

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 54 очка после 31 сыгранного матча.

Новость по теме
Олег Знарок резко ответил журналисту на вопрос о характере травмы Станислава Галиева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022