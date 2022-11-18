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Бучневич признан лучшим игроком встречи «Сент-Луис» — «Вашингтон»

Бучневич признан лучшим игроком встречи «Сент-Луис» — «Вашингтон»
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27-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич признан лучшим игроком домашней встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 Б).

В прошедшей игре Бучневич провёл на льду 21 минуту 33 секунды и отметился заброшенной шайбой в основное время и реализовал свою попытку в серии послематчевых штрафных бросков, именно она оказалась победной для «Блюз».

Второй звездой матча стал американский защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, оформивший дубль. Он забросил по голу в меньшинстве и большинстве. Замкнул тройку лучших голкипер «Сент-Луиса» Томас Грайсс, отразивший 47 бросков из 51.

Отметим, что эта победа стала для «Сент-Луиса» пятой подряд, в то время как «Вашингтон» проиграл в третий раз кряду.

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