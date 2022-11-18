Бучневич признан лучшим игроком встречи «Сент-Луис» — «Вашингтон»
Поделиться
27-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич признан лучшим игроком домашней встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 Б).
В прошедшей игре Бучневич провёл на льду 21 минуту 33 секунды и отметился заброшенной шайбой в основное время и реализовал свою попытку в серии послематчевых штрафных бросков, именно она оказалась победной для «Блюз».
Второй звездой матча стал американский защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, оформивший дубль. Он забросил по голу в меньшинстве и большинстве. Замкнул тройку лучших голкипер «Сент-Луиса» Томас Грайсс, отразивший 47 бросков из 51.
Отметим, что эта победа стала для «Сент-Луиса» пятой подряд, в то время как «Вашингтон» проиграл в третий раз кряду.
Комментарии
- 18 ноября 2022
-
07:45
-
07:37
-
07:31
-
07:16
-
07:14
-
07:12
-
07:03
-
06:59
-
06:55
-
06:49
-
06:37
-
06:19
-
06:11
-
06:05
-
06:04
-
05:54
-
05:53
-
05:45
-
05:37
-
05:30
-
05:15
-
04:49
-
04:42
- 17 ноября 2022
-
23:53
-
23:47
-
23:43
-
23:38
-
23:35
-
23:32
-
23:29
-
23:26
-
23:23
-
23:17
-
23:14
-
23:11
Партнерский контент