«Мы стараемся не вникать в это». Радулов — о возможной отставке Знарка

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал итоги победного матча с питерским СКА (5:2), а также ответил, как команда относится к возможной отставке главного тренера казанцев Олега Знарка.

«Думаю, хорошая была игра, соперник очень сильный. Они очень прилично начали первый период, хорошо играли во втором. Где-то выстояли ребята, здорово сыграли в меньшинстве, вратарь хорошо себя проявил. Это наша общая победа. Не столько был настрой на СКА, сколько нас тревожили последние поражения. С другой стороны, держали в уме, что СКА хорошая команда, против таких соперников надо играть правильно. Сегодня, я думаю, во многом мы играли правильно. Были и провалы в игре. Не надо задирать голову, необходимо идти вперёд, стараться извлекать из этого позитивные уроки. Нас ждёт серьёзный выезд. Сейчас нет проходных команд. Нам нужно набирать очки в каждой игре.

Возможная отставка Знарка? Весь сезон какая-то информация появляется. Мы стараемся не вникать в это. Тяжело, потому что есть родные и близкие, которые читают и спрашивают. Не нужно обращать на это внимания. Сезон длинный, надо работать. Бывают неудачи и падения, есть хорошие матчи. Нужно учиться на своих ошибках.

Атмосфера на трибунах? Здесь всегда хорошо болеют. Мы тоже должны больше выигрывать для своих болельщиков. Они нас поддерживают в трудные времена. Мы это видим, стараемся. Не всегда получается, но мы всегда отдаёмся полностью, это самое главное. Невынужденные ошибки приводят к поражениям, нужно убирать их, играть проще. За счёт работы, думаю, всё будет хорошо», — цитирует Радулова «Татар-информ».

Напомним, в прошедшем матче Радулов оформил хет-трик, который стал четвёртым в его карьере в КХЛ. Предыдущий хет-трик 36-летний хоккеист делал в составе ЦСКА 11 февраля 2015 года — 7 лет и 279 дней назад. По некоторой информации, на исправление текущего положения руководство дало главному тренеру «Ак Барса» Олегу Знарку три матча, первый из которых был с питерским клубом.

После 30 матчей регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» занимает седьмую строчку в таблице Восточной конференции.