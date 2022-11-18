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Нападающий «Барыса» Никита Михайлис выведен из списка травмированных

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис выведен из списка травмированных
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Нападающий «Барыса» Никита Михайлис выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба астанинской команды.

Форвард был помещён в список травмированных 22 октября. В текущем сезоне форвард принял участие в 21 матче, в которых записал на свой счёт 11 (1+10) очков. Долгое время нападающему не удавалось поразить ворота соперников в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ. Свою первую шайбу Михайлис забросил лишь в 19-м матче сезона в домашней встрече в ворота хабаровского «Амура». Напомним, нападающий начинал сезон с капитанской нашивкой, однако затем был лишён её из-за плохих результатов.

В прошлом сезоне 27-летний казахстанский форвард провёл 47 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 26 результативных передач. В плей-офф на счету Михайлиса пять матчей, в которых набрано два очка (1+1).

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Нападающий «Барыса» Никита Михайлис переведён в список травмированных
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