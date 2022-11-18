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Крылов заявил, что новая арена в Омске в ближайшее время выйдет на самоокупаемость

Крылов заявил, что новая арена в Омске в ближайшее время выйдет на самоокупаемость
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщил о планах развития хоккея в Омской области, а также заявил о том, что новая арена «Авангарда» скоро выйдет на самоокупаемость.

«Плановые вопросы на совете директоров – это смарт-арена, детский хоккей, мы собираемся идти в область, строить новые площадки, один фок в городе, два других – в области. Будем дальше развивать программу детского хоккея. Также подвели результаты первого месяца работы самой арены. Уже сейчас можно с гордостью заявить, что арена в ближайшее время выйдет на самоокупаемость. Её эксплуатация будет обходиться меньше, чем доходы от продаж билетов, фуд-корта, мерча. Чисто спортивные вопросы: утверждение главного тренера и утверждение нового генерального менеджера», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, 14 октября на новой ледовой арене в Омске прошёл первый матч чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Сибирью» (2:1).

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