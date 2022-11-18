The Fourth Period: «Лос-Анджелес» проявляет интерес к российскому защитнику Гаврикову

Журналист The Fourth Period Давид Паньотта рассказал, что «Лос-Анджелес Кингз» ищут на рынке хоккеиста, который поможет укрепить левый фланг защиты. Обозреватель поделился информацией о возможном кандидате.
«Лос-Анджелес» проявляет интерес к Владиславу Гаврикову. Он большой, крепкий, надёжный парень, домосед, который может помочь стабилизировать ситуацию. Потенциально они могли бы отдать кого-нибудь с правого фланга защиты, чтобы заполнить пустоту слева», — приводит слова Паньотты The Fourth Period.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский защитник принял участие в 16 матчах, забросив две шайбы и отдал столько же результативных передач, суммарно записав на свой счёт четыре очка при общем показателе полезности "+1".
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