Гришин: сам ещё не видел Кугрышева. Со «Спартаком» он не тренируется

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин рассказал о возможных изменениях в тренерском штабе красно-белых и о том, что форвард Дмитрий Кугрышев с командой не тренируется.

«Будут ли изменения в тренерском штабе? Ещё ведутся консультации. Пока не могу точно ответить на этот вопрос, надо подождать пару-тройку дней. Тогда будет точно понятно. Мне бы хотелось кое-что добавить в тренерский штаб, но пока не буду раскрывать секретов. Наверное, вы скоро всё увидите и поймёте, если всё сложится.

Вы давно не видели Кугрышева? А вы знаете, я три дня всего в клубе и тоже его не видел. Пока с ним ещё не встречался. Не обижайтесь, но так оно и есть – пока ничего не могу сказать. С нами он не тренируется», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Кугрышев в текущем сезоне сыграл 17 матчей за «Спартак», в которых набрал три (2+1) очка.