Гришин: сам ещё не видел Кугрышева. Со «Спартаком» он не тренируется

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин рассказал о возможных изменениях в тренерском штабе красно-белых и о том, что форвард Дмитрий Кугрышев с командой не тренируется.
«Будут ли изменения в тренерском штабе? Ещё ведутся консультации. Пока не могу точно ответить на этот вопрос, надо подождать пару-тройку дней. Тогда будет точно понятно. Мне бы хотелось кое-что добавить в тренерский штаб, но пока не буду раскрывать секретов. Наверное, вы скоро всё увидите и поймёте, если всё сложится.
Вы давно не видели Кугрышева? А вы знаете, я три дня всего в клубе и тоже его не видел. Пока с ним ещё не встречался. Не обижайтесь, но так оно и есть – пока ничего не могу сказать. С нами он не тренируется», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Кугрышев в текущем сезоне сыграл 17 матчей за «Спартак», в которых набрал три (2+1) очка.
- 14 ноября 2022
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