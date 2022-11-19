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Новичок СКА голкипер Владислав Подъяпольский продемонстрировал свой новый яркий шлем

Новичок СКА голкипер Владислав Подъяпольский продемонстрировал свой новый яркий шлем
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Вратарь СКА Владислав Подъяпольский продемонстрировал свой новый шлем, в котором голкипер будет выступать в составе санкт-петербургского клуба.

Шлем выполнен в клубных цветах в минималистичном стиле и имеет яркий и лаконичный дизайн.

Фото: телеграм-канал ХК СКА

Фото: телеграм-канал ХК СКА

Напомним, в начале этой недели СКА выменял у «Северстали» голкипера Владислава Подъяпольского, взамен отправив в череповецкий клуб вратаря Александра Самонова и защитника Даниила Пыленкова. Помимо этого, в «Северсталь» отдали права на нападающего системы петербургского клуба Илью Иванцова.

Подъяпольский в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ провёл 19 матчей, в которых продемонстрировал показатель отражённых бросков 89,5% с коэффициентом надёжности — 2,78. Голкипер ещё не дебютировал за СКА.

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