Тренер «Амура» Епанчинцев — о победе над «Барысом»: хороший «плей-оффный» матч

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев оценил победу в матче с «Барысом» (3:1) и рассказал, что хабаровчане хорошо сыграли вторым номером.



«Хороший «плей-оффный» матч. Понимали важность матча. Быстро среагировали на пропущенный гол. Забили второй гол, повели в счёте. Радует, что правильно сыграли вторым номером. В третьем периоде соперник перешёл на игру в три звена и на более активный хоккей. Тем не менее мы выстояли. Грамотно оборонялись. Здорово сыграл наш вратарь», — приводит слова Епанчинцева сайт shaiba.kz.

«Амур» 21 ноября сыграет в гостях с «Трактором». Хабаровский клуб после сегодняшней победы поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.