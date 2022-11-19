Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матыцин: лимит на легионеров в КХЛ будет сокращён в 2023 году

Матыцин: лимит на легионеров в КХЛ будет сокращён в 2023 году
Комментарии

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о лимите на легионеров в КХЛ и заявил, что в 2023 году он будет сокращён.

«Наша позиция является максимально взвешенной, есть резоны со стороны Федерации хоккея России по снижению количества легионеров. Решение по трём легионерам формализовано, оно будет в следующем году.

Есть определённые процедуры, связанные с регистрацией приказа в министерстве юстиции. Но понимание о совместных действиях у нас есть», — передаёт слова Матыцина ТАСС.

Федерация хоккея России 19 апреля отправила предложение в Министерство спорта РФ о сокращении числа иностранных игроков в заявках команд с пяти до трёх. 19 мая председатель правления ФХР, член совета директоров КХЛ Аркадий Ротенберг сообщил, что количество легионеров в заявке на матч будет сокращено с пяти до трёх с сезона-2023/2024. Позже глава лиги Алексей Морозов сообщил, что КХЛ не обсуждала ужесточение лимита.

Новость по теме
Президент КХЛ о лимите: 5 легионеров — оптимально, надо оставлять эту цифру, играть дальше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022