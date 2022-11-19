Матыцин: лимит на легионеров в КХЛ будет сокращён в 2023 году

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о лимите на легионеров в КХЛ и заявил, что в 2023 году он будет сокращён.
«Наша позиция является максимально взвешенной, есть резоны со стороны Федерации хоккея России по снижению количества легионеров. Решение по трём легионерам формализовано, оно будет в следующем году.
Есть определённые процедуры, связанные с регистрацией приказа в министерстве юстиции. Но понимание о совместных действиях у нас есть», — передаёт слова Матыцина ТАСС.
Федерация хоккея России 19 апреля отправила предложение в Министерство спорта РФ о сокращении числа иностранных игроков в заявках команд с пяти до трёх. 19 мая председатель правления ФХР, член совета директоров КХЛ Аркадий Ротенберг сообщил, что количество легионеров в заявке на матч будет сокращено с пяти до трёх с сезона-2023/2024. Позже глава лиги Алексей Морозов сообщил, что КХЛ не обсуждала ужесточение лимита.
- 19 ноября 2022
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