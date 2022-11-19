Роман Ротенберг рассказал про переход Никиты Попугаева из «Сочи» в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после проигранного матча с «Нефтехимиком» (1:2) рассказал про подписание Никиты Попугаева и оценил игру новичка клуба — голкипера Владислава Подъяпольского.

«Подписание Попугаева? Так жизнь сложилась, что у нас половина состава не играет. Ищем варианты, как усилить команду. Попугаев молодец, долго ехал сюда на машине. Хорошо сыграл, хотя и был на фоне усталости. Это хороший, агрессивный хоккеист. Бывает, что жизнь учит человека, это его случай, если вспомнить, что он хотел закончить с хоккеем. Мы уважаем таких ребят, у него ещё всё впереди. Будем работать, рассчитываем на него.

Подъяпольский отлично сыграл, держал удар, много сейвов сделал сегодня. Никакой его вины в поражении нет. У соперника Тихомиров сыграл матч своей жизни, очень здорово действовал. Нам нужно больше бросать, лучше закрывать вратаря. Не соглашаться с тем, что нам просто отдают периметр. Мы улучшили нашу игру, особенно ребята из третьего-четвёртого звеньев. Но нам не хватает лидеров. Однако мы должны в любом случае побеждать. Будем улучшать качество и реализацию», — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ.

Напомним, Попугаев перешёл из ХК «Сочи» в СКА 18 ноября 2022 года. На счету нападающего 28 матчей за «Сочи», в которых форвард набрал 14 (9+5) очков.