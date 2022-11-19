Владислав Кодола отреагировал на информацию о своём возможном обмене из «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Владислав Кодола прокомментировал информацию о своём возможном обмене из стана бело-голубых.

«Понятно, что когда проигрываешь, то всё накапливается и не такое позитивное настроение царит. Но всё через работу. Другого пути нет у нас. Очень напряжённая и нервная игра была. Хорошо, что переломили ситуацию. Очень важные два очка. Будем готовиться к выезду, надеюсь, что переломим серию неудач. Нам говорят, что всё идёт от головы. Нужно правильно питаться, правильно отдыхать и восстанавливаться.

Я забил сегодня больше, чем до этого за весь сезон? Всегда здорово и приятно, когда забиваешь голы. Главное – это победа команды. Готовимся и идём дальше.

Даст ли мне дубль гарантию, что «Динамо» оставит меня в команде? Не знаю, гарантий никто и никогда не даёт. Всё зависит в первую очередь от меня и от моей игры. А там уже дальше, как сложится. Я играю хуже, чем от меня ожидали? Я согласен. И сам тоже жду и требую от себя большего. Уверен, что и команда, и тренерский штаб ждут от меня большего. Надеюсь, что сейчас начнётся полоса везения. Опять же – всё через работу», — передаёт слова Кодолы корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Москвичи после победы занимают пятое место в таблице Западной конференции. Следующий матч «Динамо» проведёт на выезде с «Северсталью» 22 ноября.