Тренер «Нефтехимика»: парни красавцы, проявили бойцовские качества, вытащили тяжёлый матч

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил победу над СКА (2:1) и рассказал о травмах клуба из Нижнекамска.

«Потрясающая атмосфера, когда полная арена за нас болеет. Парни красавцы, не подвели. Победили, порадовали болельщиков, которым большое спасибо за поддержку. Поздравляю игроков, все проявили бойцовские качества, вытащили тяжёлый матч. Особенно в концовке, когда мы получили удаление. Нам было сложно, мы выстояли и забили победный гол. Тихомиров, конечно, здорово сыграл в воротах, выручал в нужные моменты. Ну и команда выступила как единый монолит. Мы не обольщаемся, есть над чем работать. Следующий соперник тоже очень серьёзный, будем готовиться.

Победная шайба? Увидел, что в меньшинстве Слава [Лещенко] набирает ход на фланге. Конечно, я понимал, что сейчас будет интересная комбинация. Классный пас Галимова и реализация от Лещенко, отличный гол. Я всегда прошу ребят атаковать, если есть возможность. Хоть втроём, хоть вчетвером. Нужно забивать голы и радовать зрителей победами.

Травмы всегда были и будут. Это не особенность именно нынешнего сезона, он ещё только набирает обороты. Мы сыграли только 40% матчей всего, даже половины не прошли. Жёсткая лига, много силовых приёмов, нужно иметь крепкое здоровье и держать удар. Бывает, и шайба прилетит, сильные броски. Грубости и грязи сейчас стало намного меньше, всё это пресекается. Хоккей стал намного чище, чем 10 и тем более 20 лет назад. А травмы и раньше были. Сейчас вроде все наши игроки, кто был сегодня на льду, нормально себя чувствуют. Но сразу после игры такого не чувствуешь. Шишки и травмы обычно на следующий день вылезают», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.

«Нефтехимик» после победы остался на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.