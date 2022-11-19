А. Юдин: от матча СКА и ЦСКА жду одного — оптимальных составов

Бывший защитник СКА, тренер Александр Юдин считает, что календарь КХЛ в этому году чересчур суров и что из-за этого всем командам не хватает стабильности.



«Смотрел последние матчи и думал, не переборщила ли КХЛ с количеством игр в регулярке? Слишком много спадов у всех, игроки вылетают из-за травм всё чаще. Серии поражений преследуют всех — ЦСКА, «Ак Барс», «Динамо», «Салават», сейчас вот СКА. У петербуржцев после мощного старта сезона дела в последних матчах идут не слишком гладко, но это всё и не просто так. Насколько знаю, очень много микротравм сейчас в составе СКА, плюс многие болеют — заразились на Дальнем Востоке. Странно думать, что тренерский штаб не будет просто так не ставить игроков. Да, можно дать отдохнуть, но не сразу же нескольким лидерам, очевидно, что многие не играют по состоянию здоровья. В Нижнекамске вообще пришлось подключать несколько человек из ВХЛ.

Впереди два серьёзных соперника в «Ледовом». И, конечно, от предстоящего матча СКА — ЦСКА жду одного — оптимальных составов обеих команд, тогда эта игра сможет стать украшением сезона», — сказал Юдин «Чемпионату».

Матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА пройдёт 22 ноября в 19:30 мск.