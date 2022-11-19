В Швеции ограбили магазин экипировки и подозревают, что это заказ из России

Две недели назад, в ночь с 5 на 6 ноября, в шведском городе Уппсала был ограблен спортивный магазин. Как сообщает Expressen, была украдена хоккейная экипировка в виде коньков и хоккейных клюшек на сумму около 1,6 миллиона шведских крон (около $ 150 тыс.).
Сообщается, что владелец магазина Матс Лёв подозревает, что заказ на ограбление мог быть из России.
«Они забрали лучшее, что у нас есть — клюшки и коньки. У нас не осталось ни одной пары коньков.
Ужасно, если мы для них (для России. — Прим. «Чемпионата») — кладовая. Учитывая отсутствие у них хоккейной экипировки, они, вероятно, могут хорошо заплатить за это ограбление», — заявил Лёв.
Отмечается, что было украдено около 100 пар коньков и 400 клюшек от крупнейших производителей Bauer и CCM.
Пресс-секретарь полиции центрального региона Йонас Эронен заявил, что расследование продолжается.
- 19 ноября 2022
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