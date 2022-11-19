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«Коламбус» рассматривает подписание форварда «Ванкувера» Бо Хорвата

«Коламбус» рассматривает подписание форварда «Ванкувера» Бо Хорвата
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По словам инсайдера НХЛ Эллиотта Фридмана, «Коламбус Блю Джекетс» рассматривает подписание форварда «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорвата, говорится в статье Nhl Trade Talk.

«До меня дошли слухи о «Коламбусе», в этом есть смысл, «Блю Джекетс» действительно нужен центровой», — заявил Фридман.

Хорват в текущем сезоне провёл за «Ванкувер» 18 матчей, в которых отметился 14 забитыми голами и шестью результативными передачами.

«Ванкувер» в сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги провёл 18 матчей, в которых одержал шесть побед. «Касатки» набрали 15 очков и располагаются на 13-м месте в Западной конференции НХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» сыграет утром 22 ноября с «Вегас Голден Найтс» (6:30 мск).

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