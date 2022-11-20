Голевая Малкина и два ассиста Кросби помогли «Питтсбургу» одолеть «Виннипег»

В Виннипеге (США) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами в матче отметились Джейсон Цукер, Брайан Раст, а также Джейк Гюнцель (в пустые ворота). Российский нападающий Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу, а форвард Сидни Кросби отметился двумя ассистами. На счету Малкина в нынешнем сезоне семь голов и 11 результативных передач.

Эта победа стала для «Питтсбурга» второй кряду. В предыдущем матче была обыграна «Миннесота» со счётом 6:4. «Виннипег» два предыдущих матча выиграл, их соперниками были «Анахайм» и «Сиетл».

В параллельном матче «Бостон» разгромил «Чикаго» (6:1), «Детройт» с таким же счётом обыграл «Коламбус», а «Торонто» со счётом 5:2 оказался сильнее «Баффало».