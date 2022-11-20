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Голевая Малкина и два ассиста Кросби помогли «Питтсбургу» одолеть «Виннипег»

Голевая Малкина и два ассиста Кросби помогли «Питтсбургу» одолеть «Виннипег»
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В Виннипеге (США) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами в матче отметились Джейсон Цукер, Брайан Раст, а также Джейк Гюнцель (в пустые ворота). Российский нападающий Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу, а форвард Сидни Кросби отметился двумя ассистами. На счету Малкина в нынешнем сезоне семь голов и 11 результативных передач.

Эта победа стала для «Питтсбурга» второй кряду. В предыдущем матче была обыграна «Миннесота» со счётом 6:4. «Виннипег» два предыдущих матча выиграл, их соперниками были «Анахайм» и «Сиетл».

В параллельном матче «Бостон» разгромил «Чикаго» (6:1), «Детройт» с таким же счётом обыграл «Коламбус», а «Торонто» со счётом 5:2 оказался сильнее «Баффало».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
0 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Цукер (Малкин, Питри) – 40:53 (5x5)   0:2 Раст (Кросби) – 58:26 (5x5)   0:3 Гюнцель (Раст, Кросби) – 59:56 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 04:53 (5x4)   2:0 Бержерон (Макэвой, Маршан) – 24:28 (5x5)   2:1 Тэйвз (Доми, Курашев) – 30:37 (5x4)   3:1 Дебраск (Маршан, Макэвой) – 38:10 (5x4)   4:1 Крейчи (Грир, Макэвой) – 39:18 (5x5)   5:1 Пастрняк (Фолиньо, Носек) – 51:12 (5x5)   6:1 Холл (Грызлик, Макэвой) – 57:57 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Таварес (Марнер, Райлли) – 12:58 (5x4)   2:0 Йернкрок (Энгвалль, Сандин) – 17:27 (5x5)   3:0 Джиордано (Марнер, Кемпф) – 18:21 (4x5)   3:1 Так (Козенс, Далин) – 30:01 (5x4)   4:1 Нюландер (Таварес, Мэттьюс) – 34:50 (5x4)   5:1 Нюландер (Таварес) – 50:37 (5x5)   5:2 Миттельштадт (Куинн, Олофссон) – 55:07 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 6
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Перрон, Зайдер) – 09:58 (5x4)   1:1 Бемстрём (Дженнер, Годро) – 20:43 (5x5)   1:2 Гронек – 26:35 (5x5)   1:3 Шьяро (Рэймонд, Копп) – 30:45 (5x5)   1:4 Гронек (Ларкин, Зайдер) – 37:02 (5x5)   1:5 Кубалик (Зайдер, Ларкин) – 45:21 (5x4)   1:6 Бертуцци (Копп, Рэймонд) – 49:04 (5x5)
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