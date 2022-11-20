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Бучневич: у меня было столько моментов, что я должен был забивать четыре-пять голов

Бучневич: у меня было столько моментов, что я должен был забивать четыре-пять голов
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (6:2) и пожелал здоровья одноклубнику Владимиру Тарасенко, пропустившего встречу из-за недомогания.

«Моё звено делало всё для меня, у меня было столько моментов, что я должен был забивать четыре-пять голов. Мы с партнёрами много разговариваем на скамейке, стараемся просто получать удовольствие. У нас шла игра, но, Влади, поправляйся», — приводит слова Бучневича Bally Sports Midwest.

Примечательно, что изначально на счету Бучневича было пять (2+3) очков, но впоследствии одну из передач у россиянина забрали. Эта победа стала для «Сент-Луиса» шестой кряду. «Анахайм», в свою очередь, проиграл пятый из шести последних матчей. 22 ноября команды снова встретятся друг с другом в матче регулярного чемпионата.

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