Джиордано вышел на пятое место в истории НХЛ по голам в меньшинстве среди защитников
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Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Марк Джиордано поразил ворота «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (5:2).
Как отмечает NHL Public Relations в своём «твиттере», 39-летний защитник «Мэйпл Лифс» забросил свою 13-ю шайбу в карьере в меньшинстве. Благодаря этому Джиордано сравнялся с легендарным американским хоккеистом Крисом Челиосом по голам в меньшинстве среди защитников, выйдя на пятое место. Выше располагаются Бобби Орр (16), Рэй Бурк (16), Пол Коффи (20) и Марк Хоу (28).
Напомним, в Торонто (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
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