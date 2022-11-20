Форвард «Спартака» Локтионов: с приходом Гришина всё кардинально поменялось

Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов после победы в матче с «Локомотивом» (2:1) рассказал, что поменялось в игре красно-белых с приходом нового главного тренера — Игоря Гришина.
«Каково играть в 13:00, сложнее ли физиологически? Какие были особенности в подготовке к «Локомотиву»? Да нет, не сложно. Когда я играл в Америке, там это практикуется. Воскресные игры – в час дня в НХЛ или АХЛ. Нормально и для болельщиков, и для нас – пораньше закончили, побольше времени с семьёй провели. Подготовка? Мы больше отдыхали. Была тренировка вчера в 12. Получилось, что были сутки на восстановление.
Почему мало голов в матче? «Локомотив» – хорошая команда с работающей системой Никитина – строго играть в обороне. Поэтому так мало было голов.
Что стало определяющим в игре? Дотерпели, выигрывали шайбу у них в зоне. От этого сложился момент – забили.
Какие игровые особенности у «Локомотива» и насколько трудно было играть против них без четырёх травмированных защитников основного состава? Да нет, было нормально. Молодёжи доверяют. Она очень прилично себя проявляет. Может, чего-то не хватало до этого. Савиков влился, Егоров хорошо играет, не стесняется. Хайруллин выходит на новый уровень.
Как изменился «Спартак» с приходом Игоря Гришина? Чем отличается его система игры от Бориса Миронова? У нас всё кардинально поменялось с ног на голову. Больше поменялся тренировочный процесс. Думаю, в лиге так никто не тренируется, у нас стало очень много игровых упражнений. Что делаем на тренировке, то от нас и требуют: быстрая короткая передача, меньше закатываться, не бояться обыгрывать», — сказал Локтионов в интервью Metaratings.ru.
После победы «Спартак» поднялся на две строчки и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 35 очков.
- 20 ноября 2022
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