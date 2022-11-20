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«Локомотив» продлил серию поражений в КХЛ до пяти матчей, уступив «Спартаку»

«Локомотив» продлил серию поражений в КХЛ до пяти матчей, уступив «Спартаку»
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». В малорезультативном матче победу одержали хозяева со счётом 2:1.

На 37-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв при численном большинстве. Ему ассистировали Джоуи Кин и Шейн Принс. На 57-й минуте матча счёт сравнял Артур Каюмов, реализовав большинство. Ассистировали ему Павел Красковский и Максим Шалунов. Победу за минуту с небольшим до конца вырвал Андрей Локтионов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Хохлачёв (Кин, Принс) – 36:42 (5x4)   1:1 Каюмов (Красковский, Шалунов) – 56:29 (5x4)   2:1 Локтионов (Хайруллин, Хохлачёв) – 58:42 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» уступил в пятом матче подряд. После 32 матчей ярославский клуб занимает четвёртое место в таблице Западной конференции. «Спартак» одержал третью победу при новом главном тренере Игоре Гришине и поднялся на шестое место в таблице Западной конференции.

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