Орлов и Оши вернулись в общую группу «Вашингтона»

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов и Ти Джей Оши приступили к тренировкам в общей группе, сообщает журналист Том Гулитти в своём «твиттере».

Ешё один журналист Тарик Эль-Башир сообщил, что Орлов и Оши занимались в обычном режиме, включая силовую борьбу.

Полностью звенья «Кэпиталз» на тренировке выглядят следующим образом:

Линия нападения:

Овечкин — Строум — Шири;

Милано — Кузнецов — Оши;

Юханссон — Эллер — Манта;

Протас — Дауд — Обе-Кюбель;

Снивли.

Линия защиты:

Фехервари — Карлсон;

Орлов — Йенсен;

Густафссон — ван Римсдайк;

Алексеев — Ирвин.

Напомним, ранее сегодня «Вашингтон» отправил нападающего Коннора Макмайкла в клуб АХЛ «Херши». «Кэпиталз» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 17 очков после 20 матчей.