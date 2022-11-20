Орлов и Оши вернулись в общую группу «Вашингтона»

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов и Ти Джей Оши приступили к тренировкам в общей группе, сообщает журналист Том Гулитти в своём «твиттере».
Ешё один журналист Тарик Эль-Башир сообщил, что Орлов и Оши занимались в обычном режиме, включая силовую борьбу.
Полностью звенья «Кэпиталз» на тренировке выглядят следующим образом:
Линия нападения:
Овечкин — Строум — Шири;
Милано — Кузнецов — Оши;
Юханссон — Эллер — Манта;
Протас — Дауд — Обе-Кюбель;
Снивли.
Линия защиты:
Фехервари — Карлсон;
Орлов — Йенсен;
Густафссон — ван Римсдайк;
Алексеев — Ирвин.
Напомним, ранее сегодня «Вашингтон» отправил нападающего Коннора Макмайкла в клуб АХЛ «Херши». «Кэпиталз» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 17 очков после 20 матчей.
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