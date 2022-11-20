Гришин: надо всегда верить в то, что делаешь, тогда и фортуна к вам лицом повернётся

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (2:1) и рассказал о психологии клуба.

«После поражения от ЦСКА нам нужно было обязательно закончить домашнюю серию на позитиве. Поэтому настраивали ребят на атакующую игру. Поначалу не всё получалось, но Рыбар нам здорово помог. Пока удаления нас тревожат. Они ломают наш стиль игры, приходится поневоле обороняться. После пропущенной шайбы я сказал ребятам, что ничего страшного не произошло. Что мы всё равно сегодня выиграем и, может быть, забьём в основное время. Так и вышло. Надо всегда верить в то, что делаешь. Верить в окончательный результат. Тогда и фортуна к вам лицом повернётся. Вот такая психология», — приводит слова Гришина сайт «Спартака».

«Спартак» одержал третью победу при новом главном тренере и поднялся на шестое место в таблице Западной конференции.