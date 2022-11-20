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Никитин: если рассчитываешь на халяву куда-то уехать, тебя в другое место привезут

Никитин: если рассчитываешь на халяву куда-то уехать, тебя в другое место привезут
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги и заявил, что ярославский клуб потерял концентрацию в концовке встречи.

«Обидное поражение. Очень тяжело отыгрывались, а проиграли матч за минуту. В такие моменты нельзя рассчитывать на халяву. Если рассчитываешь на халяву куда-то уехать, тебя в другое место привезут. Вот это с нами и случилось», — приводит слова Никитина сайт «Спартака».

«Локомотив» уступил в пятом матче подряд. После 32 матчей ярославский клуб занимает четвёртое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч клуб из Ярославля сыграет на выезде с «Сочи» 22 ноября в 19:30 мск.

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