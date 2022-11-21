Евгений Малкин покорил отметку в 1000 матчей в НХЛ в игре с «Чикаго»
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36-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин проводит свой юбилейный – 1000-й матч в НХЛ в выездной игре регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (идёт первый период, гости ведут – 1:0).
Евгений пришёл к этой отметке, имея в своём активе 451 заброшенную шайбу и 714 результативных передач (1165 очков), заработав коэффициент полезности «+61». В нынешнем сезоне на его счету 19 (7+12) результативных действий в 18 матчах.
Напомним, в июле этого года Малкин заключил новый контракт с «Питтсбургом» сроком на четыре года на общую сумму в $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон). При этом, в каждом из сезонов будет действовать запрет на обмен в другую команду без согласия игрока.
Миллионы для русских. Зарплаты наших звёзд в НХЛ.
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