Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барыс — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин покорил отметку в 1000 матчей в НХЛ в игре с «Чикаго»

Евгений Малкин покорил отметку в 1000 матчей в НХЛ в игре с «Чикаго»
Комментарии

36-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин проводит свой юбилейный – 1000-й матч в НХЛ в выездной игре регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (идёт первый период, гости ведут – 1:0).

Евгений пришёл к этой отметке, имея в своём активе 451 заброшенную шайбу и 714 результативных передач (1165 очков), заработав коэффициент полезности «+61». В нынешнем сезоне на его счету 19 (7+12) результативных действий в 18 матчах.

Напомним, в июле этого года Малкин заключил новый контракт с «Питтсбургом» сроком на четыре года на общую сумму в $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон). При этом, в каждом из сезонов будет действовать запрет на обмен в другую команду без согласия игрока.

Миллионы для русских. Зарплаты наших звёзд в НХЛ.

«Он в режиме зверя». Малкин отметил мощный юбилей в НХЛ, продолжив гонку за легендами «Он в режиме зверя». Малкин отметил мощный юбилей в НХЛ, продолжив гонку за легендами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022