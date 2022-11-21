Малкин и Овечкин установили уникальное совместное достижение в НХЛ

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» недавно завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3.
Это был 1000-й матч для Евгения Малкина за «Питтсбург». Таким образом, он и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установили уникальное совместное достижение в НХЛ. Это единственные два первых номера одного драфта, сыгравшие 1000 матчей за команды, которые их выбрали. В данном случае речь идёт о драфте 2004 года.
Напомним, в нынешнем сезоне на счету Евгения восемь голов и 12 передач в 19 матчах регулярного чемпионата. Овечкин, в свою очередь, забил девять голов и отдал восемь результативных передач в 20 матчах сезона.
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