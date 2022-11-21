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Малкин высказался о победе в своём 1000-м матче в НХЛ

Малкин высказался о победе в своём 1000-м матче в НХЛ
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс». «Пингвины» выигрывали со счётом 3:0, затем упустили преимущество — 3:3, однако смогли сломить сопротивление «чёрных ястребов» — 5:3.

«Я благодарю команду, они принесли мне два очка. Сид забил в последние минуты три и поразил пустые ворота (смеётся). Удивительный матч, это, безусловно, отличное воспоминание для меня. Продолжаем. Не останавливаемся», — приводит слова Малкина официальный сайт команды.

Напомним, в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

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