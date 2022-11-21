Малкин поделился эмоциями от сюрприза игроков «Питтсбурга» на предматчевой раскатке

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал сюрприз команды, которая во время предматчевой раскатки повторила движения самого хоккеиста, таким образом отпраздновав 1000-й матч форварда. Джино подозревал, что команда сделает что-то подобное, однако ожидал, что это отложат до домашнего матча с «Калгари Флэймз».

«Я знаю, что, когда у Сида будет тысячная встреча, мы сделаем то же самое. Но я думал, что в моём случае это будет не сегодня: может быть, когда мы вернёмся домой, когда мы будем играть на родном стадионе, они повторят мои движения. Но так веселее. Я рад. Это отличное воспоминание для меня», — приводит слова Малкина официальный сайт клуба.

Напомним, в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3.