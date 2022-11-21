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Малкин поделился эмоциями от сюрприза игроков «Питтсбурга» на предматчевой раскатке

Малкин поделился эмоциями от сюрприза игроков «Питтсбурга» на предматчевой раскатке
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал сюрприз команды, которая во время предматчевой раскатки повторила движения самого хоккеиста, таким образом отпраздновав 1000-й матч форварда. Джино подозревал, что команда сделает что-то подобное, однако ожидал, что это отложат до домашнего матча с «Калгари Флэймз».

«Я знаю, что, когда у Сида будет тысячная встреча, мы сделаем то же самое. Но я думал, что в моём случае это будет не сегодня: может быть, когда мы вернёмся домой, когда мы будем играть на родном стадионе, они повторят мои движения. Но так веселее. Я рад. Это отличное воспоминание для меня», — приводит слова Малкина официальный сайт клуба.

Напомним, в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3.

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