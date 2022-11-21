Малкин после юбилейного матча заявил, что надеется остаться в Питтсбурге на всю жизнь

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился эмоциями от 1000-го матча в Национальной хоккейной лиге. Юбилей пришёлся на встречу регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс».
«Отличные воспоминания для меня и моей семьи. Эмоциональный матч. Надеюсь, я останусь здесь на всю жизнь. Потрясающая команда. Потрясающая организация. Надеюсь, этот год будет для меня особенным. Ты обычно не проводишь такие матчи — только, может быть, один или два раза в жизни. Много эмоций, много мыслей. Я думал только о матче, в котором нам нужна была победа», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3.
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