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«Автомобилист» вывел 36-летнего форварда Сергея Широкова из списка травмированных

«Автомобилист» вывел 36-летнего форварда Сергея Широкова из списка травмированных
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«Автомобилист» вывел из списка травмированных 36-летнего форварда Сергея Широкова, сообщает телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги.

36-летний Широков получил травму в начале октября. Нападающий успел провести только 13 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых он забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач, суммарно набрав 17 очков. Он занимает шестое место в списке бомбардиров «Автомобилиста». Лидирует Брукс Мэйсек, в 32 встречах записавший на свой счёт 38 (24+14) баллов.

Отметим, что екатеринбургский клуб занимает первое место в Восточной конференции, имея в своём активе 46 очков после 32 матчей. «Автомобилист» идёт на третьей позиции в сводной таблице КХЛ.

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