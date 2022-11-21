«Все вставали и хлопали». Малкин поделился эмоциями от первого матча в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своём первом матче в НХЛ.

«Когда я вышел на лёд, посмотрел на фанатов вокруг: все вставали и хлопали. Это удивительный момент, все они поддерживали меня. Я думаю, что все фанаты ждали, когда я приеду в город. Потому что в журналах была пара статей, они говорили, что Джино в городе, он вернулся [после травмы].



Матч с «Нью-Джерси» был моим первым в НХЛ. Моя мечта сбылась. Люди любят меня, ждут и поддерживают. Это был удивительный момент, потому что я смотрел вокруг — и все вставали и аплодировали.

Мой первый гол в НХЛ был в ворота Бродо? Он был не так красив, но всё же потрясающ, потому что я нервничал, конечно, — первый матч, ещё и после травмы. Но тот гол, безусловно, придал мне уверенности», — приводит слова Малкина официальный сайт «Питтсбурга».