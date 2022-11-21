Главный тренер «Питтсбурга» поделился мыслями о 1000-м матче Малкина в НХЛ

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал 1000-й матч нападающего команды Евгения Малкина в НХЛ. Юбилей пришёлся на встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс».

«О, я думаю, это много значит для него. Эта отметка является большим достижением. В этой лиге не так уж много игроков, которые сыграли 1000 матчей, — не говоря уже о том, чтобы сыграть 1000 встреч за одну франшизу. Мы все знаем, что Джино значит для города Питтсбург, этой организации и для наследия, которое он создал. Я знаю, что это была особенная встреча для него. Его семья была здесь, чтобы отпраздновать с ним, и это было потрясающе. Я думаю, что наш результат именно в победной колонке точно делает такой опыт намного более запоминающимся», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.