Захаркин: не думаю, что рекорды Овечкина — это главная тема в раздевалке «Вашингтона»

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин поделился мнением о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Я больше чем уверен, что за этими рекордами больше следит пресса, болельщики, нежели игроки в клубе и сам Саша. Бесспорно, что главным для Александра будет являться именно выигрыш команды, командные достижения, а не его личные. Но, поскольку рекорды Александра являются эпохальными, конечно, определённый психологический пресс существует. В такой ситуации тренеры, руководство клуба пытаются снизить градус напряжения, потому что для всех, бесспорно, главное — это достижения команды.



То, что при этом у Александра как игрока «Кэпиталз» есть возможность побить рекорды и добиться индивидуальных выдающихся показателей, — это другая история, особенно для болельщиков «Вашингтона». Они свидетели исторического хоккейного события и могут думать: «Не получается у команды, но зато есть лидер, который устанавливает такой выдающийся результат».



Я не думаю, что эти рекорды довлеют над игроками и становятся главной темой для обсуждения в раздевалке. Там больше идёт разбор игровых моментов и поиск возможностей, как улучшить игру и результат», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.