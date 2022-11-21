Захаркин: не думаю, что рекорды Овечкина — это главная тема в раздевалке «Вашингтона»

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин поделился мнением о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
«Я больше чем уверен, что за этими рекордами больше следит пресса, болельщики, нежели игроки в клубе и сам Саша. Бесспорно, что главным для Александра будет являться именно выигрыш команды, командные достижения, а не его личные. Но, поскольку рекорды Александра являются эпохальными, конечно, определённый психологический пресс существует. В такой ситуации тренеры, руководство клуба пытаются снизить градус напряжения, потому что для всех, бесспорно, главное — это достижения команды.
То, что при этом у Александра как игрока «Кэпиталз» есть возможность побить рекорды и добиться индивидуальных выдающихся показателей, — это другая история, особенно для болельщиков «Вашингтона». Они свидетели исторического хоккейного события и могут думать: «Не получается у команды, но зато есть лидер, который устанавливает такой выдающийся результат».
Я не думаю, что эти рекорды довлеют над игроками и становятся главной темой для обсуждения в раздевалке. Там больше идёт разбор игровых моментов и поиск возможностей, как улучшить игру и результат», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
- 21 ноября 2022
-
12:16
-
12:10
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:40
-
10:27
-
10:05
-
09:57
-
09:36
-
09:17
-
08:55
-
08:40
-
08:27
-
07:42
-
07:22
-
07:21
-
07:00
-
06:47
-
06:38
-
06:23
-
06:19
-
06:00
-
06:00
-
04:51
-
04:38
-
04:24
-
04:07
-
03:41
-
02:45
- 20 ноября 2022
-
23:50
-
22:38
-
22:30
-
22:27