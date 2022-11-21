Каменский высказался против сокращения лимита на легионеров в КХЛ
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Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ и вице-президент лиги Валерий Каменский поделился мыслями о возможном сокращении лимита на легионеров. Специалист объяснил, почему он считает неправильным сокращать количество мест для иностранных хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге.
«Я думаю, в нашей ситуации сейчас я бы не делал этого. Это моё личное мнение. Чтобы конкуренция была в лиге больше. Чтобы наши игроки получали практику, играя против иностранных игроков», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Отметим, что сейчас в Континентальной хоккейной лиге действует лимит в пять иностранных хоккеистов, которых могут заявлять на матчи чемпионата.
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